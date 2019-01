Hernanes deve ser poupado para o clássico com o Santos

Embora esteja com a documentação regularizada para estrear pelo São Paulo, o meia Hernanes não deve atuar no jogo desta quinta-feira, diante do Novorizontino, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A comissão técnica planeja uma programação física especial para ele esteja pronto para o clássico diante do Santos, domingo, no Pacaembu. Vale lembrar que a viagem para Novo Horizonte dura de quatro a cinco horas. Ficando em São Paulo, o atleta de 33 anos poderia fazer treinamentos intensos para o jogo de domingo.

Os cuidados da comissão técnica estão relacionados com o tempo que o jogador ficou parado. O último jogo de Hernanes pelo Hebei Fortune, pelo Campeonato Chinês, foi no dia 11 de novembro - as férias no futebol da China são mais extensas.

Até agora, Hernanes participou do primeiro tempo contra Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda, no Torneio da Flórida. Diante do São Caetano, na última segunda-feira, ele participou de cerca de 60 minutos do jogo-treino. Na estreia do estadual, contra o Mirassol, Hernanes sequer foi relacionado, pois o documento de transferência internacional do Hebei Fortune não chegou em tempo da inscrição.