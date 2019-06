Hernanes diz estar ansioso para pausa e projeta melhora física no São Paulo

Hernanes está ansioso para a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa América. O volante do São Paulo quer aproveitar o período sem jogos para melhorar sua forma física.

Desde que voltou ao clube para esta temporada, Hernanes ainda não conseguiu "decolar". Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a fase de grupos do Paulistão.

"Eu nunca fui tão profissional quanto agora. Quer dizer, eu sempre fui, mas nunca fui mais profissional do que nos últimos meses em toda a minha vida. Eu preciso encontrar a minha forma. Quando eu estava decolando, no meu melhor momento, voltei a sentir um desconforto. Estou bastante ansioso com essa pausa, porque sei que vou ter tempo de descansar e treinar como se deve, preparar o corpo para um segundo semestre em condição física muito melhor", disse Hernanes.

O volante foi substituído no intervalo do empate com o Cruzeiro, no último domingo. Embora tenha sentido incômodo muscular, ele não deve ser desfalque para a partida contra o Avaí, no sábado.

"Eu queria voltar, mas a comissão técnica preferiu ser prudente e não arriscar a ter mais uma lesão e perder mais dois jogos. Então acho que foi uma decisão acertada e vou estar disponível", afirmou Hernanes.

O elenco do São Paulo recebeu folga na segunda-feira e volta aos trabalhos nesta terça, no CT da Barra Funda. O próximo jogo será contra o Avaí, sábado, às 21h, na Ressacada, pela oitava rodada do Brasileirão.