Hernanes diz que chega mais maduro e exalta força da Juventus

Contratado pela Juventus no último dia da janela de transferências do futebol europeu, o brasileiro Hernanes foi apresentado nesta quarta-feira como reforço do clube italiano, recebeu a camisa de número 11 e garantiu que atingiu a maturidade necessária para conseguir liderar a equipe em campo.

"Eu me tornei uma pessoa madura, dentro e fora do campo, como um pai de quatro filhos. Agora estou pronto para assumir a responsabilidade neste novo desafio com a Juventus", disse Hernanes, que chega para reforçar o meio-de-campo de um time que perdeu jogadores fundamentais do setor, como Andrea Pirlo e Arturo Vidal.

Hernanes também destacou que a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da Europa pesou na sua decisão de trocar a Inter pela Juventus. "Estou muito feliz de jogar a Liga dos Campeões deste ano. Estou determinado a ajudar esta equipe a alcançar grandes resultados", afirmou.

Volante no início da sua carreira, no São Paulo, Hernanes explicou que vem preferindo atuar mais avançado. "É verdade que comecei minha carreira no São Paulo jogando mais atrás, mas logo me mudei para a frente, para um papel mais ofensivo devido às minhas qualidades no ataque. Eu tenho uma média em torno de um gol a cada quatro jogos desde que cheguei na Itália e vou tentar melhorar esses números na Juventus", comentou.

Atual tetracampeã italiana e finalista da última Liga dos Campeões, a Juventus perdeu força ao ficar sem algumas das suas referências no elenco. Mas Hernanes garante que ela continua sendo o time a ser batido no país. "Todo mundo reconhece a força deste clube, tanto dentro Itália como no exterior. A Juventus continua a ser o time a ser batido", concluiu.