Hernanes diz que filho está em 'pronta recuperação' e agradece apoio

Hernanes postou uma foto em seu Instagram ao lado do filho Ezequiel para agradecer aos fãs que mandaram mensagens desejando boa recuperação ao garoto. O jogador do São Paulo viajou à Itália por conta do problema de saúde do filho, tem retorno previsto para sexta-feira e é dúvida para o confronto com o Avaí, no sábado.

"Olá gente. Queria informar a vocês que o Eze já está melhor e em pronta recuperação! #obrigado pelas mensagens e orações! #Deus no controle!", escreveu Hernanes.

O problema de saúde não foi divulgado por Hernanes. O filho dele mora com a mãe na Itália.

Em razão da viagem, Hernanes perderá os treinos preparatórios para o jogo contra o Avaí. A última atividade será realizada na sexta à tarde, no CT da Barra Funda, antes da viagem a Florianópolis.

O jogo entre São Paulo e Avaí será no sábado, às 21h, na Ressaca, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe tricolor soma 12 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela do campeonato.