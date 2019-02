Hernanes diz que São Paulo é superior ao Talleres: 'Vamos conseguir'

Apesar da derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Talleres, na noite desta quinta-feira, pela estreia na Libertadores, o meio-campista Hernanes tentou mostrar no discurso que nem tudo está perdido. Na visão do camisa 15, o time tem totais condições de reverter a vantagem argentina na próxima quarta-feira, quando as equipes se reencontram, desta vez no Morumbi.

"Não é fazer três gols, é fazer um gol atrás do outro. Vamos conseguir, porque, no meu modo de ver, nossa equipe é superior à deles", disse Hernanes, tentando mostrar confiança.

Para se classificar, os brasileiros terão de, no mínimo, devolver a vitória por 2 a 0 para levar a disputa para os pênaltis. Qualquer outro triunfo por dois gols de vantagem, se os argentinos fizerem um (3 a 1, 4 a 2, etc.), classifica o Talleres, pelo critério do gol fora. Para avançar diretamente no tempo normal, o São Paulo tem de ganhar fazendo três gols a mais do que o rival.

"Um resultado que a gente não esperava, até porque fizemos um bom primeiro tempo, o time estava concentrado. Até merecíamos, pelos perigos que criamos, sair ganhando. No segundo tempo, eles encontraram dois bons chutes. Mas nada acabou, tenho plena confiança de que faremos um grande jogo em casa e reverter o resultado", emendou o jogador, ao fazer sua análise da partida.