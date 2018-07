Hernanes diz que São Paulo precisa 'aumentar o nível em todos os aspectos'

Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 23 pontos, o São Paulo precisa elevar seu nível em todos os aspectos se quiser sair dessa situação. Foi, ao menos, o que garantiu o meio-campista Hernanes, que pediu uma dedicação maior do elenco para as próximas rodadas da competição.

"Em um momento de dificuldade como esse temos que aumentar o nosso nível em todos os aspectos. Temos que trabalhar ainda mais, nos dedicar ainda mais, ter ainda mais atenção e compromisso para que o time consiga reencontrar o melhor futebol e volte a vencer. Estamos buscando diariamente e com muita seriedade corrigir os erros e tenho certeza de que vamos conseguir colher bons frutos", apostou Hernanes, em entrevista publicada neste domingo no site oficial do São Paulo.

E um dos fatores que pode ajudar na recuperação, segundo ele, é o período livre para trabalhar - o São Paulo só volta a jogar no próximo sábado, contra a Ponte Preta, no Morumbi. "A comissão técnica está se esforçando ao máximo para deixar bem claro os pontos que precisam ser melhorados e estamos assimilando muito bem. Os treinamentos da última semana foram muito bons, com dinâmica e grande intensidade, e isso leva o time a reagir", comentou o jogador, reforçando que a semana de treinos pode ser decisiva ao São Paulo.

"Na próxima semana a gente precisa tirar o máximo de cada um. Todos, sem exceção, precisam entender este momento difícil e superar seus próprios limites porque só conseguiremos ir bem no sábado, se a dedicação nos treinos for extrema, tanto na questão física como mental", acrescentou Hernanes.

O meio-campista comentou também sobre o bom futebol apresentado em seu retorno ao São Paulo. "Eu não imaginava que fosse voltar com tantos gols, mas vinha me preparando para realmente retornar em alto nível. Quando cheguei ainda disse que buscaria surpreender não só a mim mesmo, mas também àqueles que imaginavam que eu já estaria caminhando para o fim da carreira. Me preparei para aproveitar ao máximo essa fase de força e maturidade que estou."