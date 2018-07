Hernanes e Dagoberto repetem a dose e São Paulo vai a semi da Libertadores

Dagoberto festeja após marcar o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro dentro do Morumbi

SÃO PAULO - O São Paulo afastou nesta quarta-feira, 19, o antigo trauma de ser eliminado por times brasileiros na Copa Libertadores. Com autoridade de quem conquistou três vezes a competição, o time venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Morumbi, e avançou às semifinais. Hernanes e Dagoberto repetiram a dose (também fizeram os dois gols no jogo de ida). O cruzeirense Kléber foi expulso aos 90 segundos.

Mas o futuro ainda pode reservar mais um duelo caseiro no caminho do time do técnico Ricardo Gomes. Na próxima fase, a equipe enfrenta Internacional ou Estudiantes (ARG). Há ainda a possibilidade de cruzar com o Flamengo, se os cariocas passarem pelo Universidad de Chile e o time gaúcho ficar pelo caminho. A Conmebol exige que times do mesmo país se enfrentem na semifinal. A definição acontece nesta quinta.

90 segundos. Durou pouco a esperança cruzeirense. Mais precisamente o tempo que sua principal estrela permaneceu em campo. Antes do segundo minuto, Kléber deixou o braço em Richarlyson e o uruguaio Jorge Larrionda não teve dúvida: expulsou o atacante. O são-paulino deixou o campo com a boca sangrando.

Com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença (venceu por 2 a 0 no Mineirão) e ainda com um jogador a mais em relação ao adversário, o próprio capitão Rogério Ceni tratou de mudar o esquema tático dos seus jogadores de defesa. O time abandonou a formação com três zagueiros para formar duas linhas de quatro e se fechar inteiro quando não tinha a posse de bola. Os velozes Marlos e Dagoberto eram os encarregados de municiar Fernandão.

Pressão. Apoiado pela sua torcida o São Paulo passou a ser soberano em campo. Contra um Cruzeiro ainda abatido, o time se impôs como não havia feito em 2010. Não demorou muito e saiu o gol. Júnior César se livrou de dois marcadores na ponta esquerda e cruzou na marca do pênalti para Hernanes abrir o placar. Foi o segundo gol do camisa 10 na Libertadores - também havia marcado no primeiro jogo.

SÃO PAULO 2 Rogério Ceni; Alex Silva , Richarlyson (Jean), Miranda; Cicinho, Rodrigo Souto, Hernanes, Júnior César, Marlos; Fernandão e Dagoberto (Fernandinho). Técnico: Ricardo Gomes CRUZEIRO 0 Fábio; Jonathan (Thiago Heleno), Gil, Leonardo Silva, Diego Renan (Elicarlos); Fabrício (Wellington Paulista), Marquinhos Paraná , Henrique, Gilberto; Thiago Ribeiro e Kléber Técnico: Adílson Batista Gols: Hernanes, aos 23 minutos do 1.º Tempo. Dagoberto, aos 7 minutos do 2.º Tempo Árbitro: Jorge Larrionda Renda: R$ 2.871.619,25 Público: 52.196 pagantes Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

A partir daí foi uma saraivada de chutes para cima do goleiro Fábio, que ia salvando. Rodrigo Souto, Fernandão e Cicinho exigiram grandes defesas. Marlos desperdiçava suas chances chutando para fora. Enquanto isso, na defesa, Alex Silva tratava de afastar qualquer perigo.

Na volta do intervalo, o time voltou com a mesma postura que terminou a etapa inicial. Júnior César achou Fernandão na área e o atacante só escorou para Dagoberto, livre, tocar por cima de Fábio. Assim como Hernanes, ele também marcou nos dois jogos das quartas de final.

Com o segundo gol já nas redes, os torcedores que desde o primeiro tempo gritavam a tradicional provocação de "eliminado" incluíram então o "olé". Só assim para espantar o frio da capital paulista. Foram quase três minutos com a bola de pé em pé e Marlos perder pelo menos mais dois gols frente a frente com o goleiro. Nem de longe fez falta e o time conseguiu a força que faltava para seguir na Libertadores.

Classificado às semifinais, o time tem a ingrata missão de já inverter o chip e pensar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ao Beira Rio, enfrentar o Internacional, no domingo. Um dia antes, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, no Palestra Itália, já pela terceira rodada da competição.