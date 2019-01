Hernanes é registrado, mas só poderá estrear na segunda rodada

O meia Hernanes está regularizado para defender o São Paulo. Nesta sexta-feira, o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, indicando que ele já está registrado como atleta do clube paulista após a transação com o Hebei Fortune, da China. Porém, como o prazo para inscrever atletas de olho na estreia do Campeonato Paulista já expirou, ele não poderá enfrentar o Mirassol, neste sábado, às 19h30, no Pacaembu.

De acordo com o São Paulo, a Federação Chinesa enviou o ITC (sigla em inglês para "certificado de transferência internacional") do Profeta nesta sexta, horas depois de encerrado o prazo para que jogasse a primeira rodada do estadual. Assim, ele ficará à disposição do técnico André Jardine a partir da próxima quinta-feira (24), quando a equipe visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

No lugar dele, Jardine deverá escalar Nenê, que treinou nesta semana no lugar do Profeta justamente pelo temor da comissão técnica de não contar com Hernanes. Na quinta, o clube conseguiu inscrever a tempo o goleiro Tiago Volpi, outro que aguardava a chegada do ITC pela sua transferência do Querétaro, do México, para o São Paulo.

Assim, a escalação para o confronto diante do Mirassol deverá ter: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Pablo e Everton.