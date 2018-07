Hernanes está próximo da Inter de Milão, diz jornal

MILÃO - Meia da seleção brasileira, Hernanes está prestes a trocar de clube na Itália. De acordo com o jornal Gazzetta Dello Sport, o jogador da Lazio deve se transferir para a Inter de Milão por 15 milhões de euros, o equivalente a R$ 49,5 milhões. O negócio deve ser concretizado até esta sexta-feira, quando encerra prazo para contratações na Europa.

O periódico italiano afirma que o presidente da Internazionale, Erick Thohir, se reuniu nesta quinta-feira em Roma com o empresário do brasileiro, Joseph Lee. Logo após, o mandatário da Inter de Milão deve se encontrar com Claudio Lotito, presidente da Lazio, para acertar o valor do negócio do atleta de 28 anos, que deve render R$ 49,5 milhões.

Inicialmente, a transação beirava os 10 milhões de euros (R$ 33 milhões) e mais a transferência de Ibrahima Mbaye como moeda de troca. Porém, o negócio não foi pra frente e o defensor de 19 anos deve continuar emprestado ao Livorno. Além das informações da Gazzetta, um vídeo divulgado nesta quinta-feira evidenciou a probabilidade da negociação. Após treinar no clube romano, Hernanes foi abordado por torcedores da Lazio, que pediram para o 'Profeta' não deixar o time. Entre as súplicas e abraços, o brasileiro chorou copiosamente e presenteou um dos fãs com sua chuteira.

Caso aceita a transferência, Hernanes será o terceiro reforço da Inter de Milão nesta janela de negociações. Além dele, chegaram ao clube o argentino Ruben Botta, vindo do Tigre, da Argentina, e o lateral-esquerdo Danilo D'Ambrósio, que foi anunciado nesta quinta-feira, após passagem pelo Torino.