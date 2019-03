Hernanes está recuperado de tendinite e deve reforçar o São Paulo contra o Bragantino

Recuperado de uma tendinite na perna direita, Hernanes deve reforçar o São Paulo contra o Bragantino, neste domingo, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o volante participou normalmente do treinamento realizado no CT da Barra Funda, na capital.

O técnico interino Vagner Mancini comandou um treinamento coletivo nesta sexta-feira para corrigir o posicionamento do time. Quem também se recuperou e está à disposição do treinador foram os volantes Willian Farias, que sentia dores na coxa, e Araruna.

Já os volantes Hudson e Liziero só participaram de parte do treinamento e devem continuar fora da equipe. Os dois, além de Brenner (se recupera de lesão muscular), continuam em transição e trabalharam com os preparadores. A tendência é que eles estejam de volta no próximo dia 9 contra a Ferroviária.

Vagner Mancini faz mistério sobre a escalação para o duelo deste domingo, mas o São Paulo deve começar contra o Bragantino com: Tiago Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins; Igor Vinicius, Luan, Hernanes e Léo; Helinho, Pablo e Antony.

O São Paulo está na terceira colocação do Grupo D do Paulistão com 10 pontos, atrás de Oeste (12) e Ituano (11). Como o time de Itu já jogou nesta nona rodada - perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, na última quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo -, o clube tricolor só precisa vencer para entrar na zona de classificação para as quartas de final.