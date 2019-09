Hernanes evita pensar em briga por título, mas vê São Paulo com força

O meia Hernanes vê o São Paulo com força para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor chegou a ficar a dois pontos da liderança, mas não vence há quatro jogos e agora está a dez do Flamengo.

"São dez pontos de diferença, mas estávamos a 11 do Palmeiras (então líder) e viramos na volta da Copa América (após cinco vitórias seguidas). Acho que não temos que pensar nisso (título) agora. Vamos pensar no Botafogo e em voltar a encontrar esse caminho das vitórias, porque depois passo a passo vamos crescendo", afirmou Hernanes, referindo-se ao jogo de sábado.

"Temos que ser realistas nesse momento, continuar trabalhando e ajustar os detalhes para voltar a vencer. A equipe tem força, e são mais 19 jogos. Tem muita coisa para acontecer. Não podemos desistir nem nos abalar. Vamos continuar lutando", acrescentou o jogador.

Hernanes também analisou a oscilação do São Paulo na reta final do primeiro turno. Após embalar uma sequência de cinco vitórias, a equipe vem de dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos.

"A equipe tinha se encontrado, teve um momento muito bom, mas houve mudanças por diversos motivos, como a chegada de jogadores (Juanfran e Daniel Alves) e outros lesionados, como foi o meu caso. É continuar trabalhando, a equipe tem qualidade, falta ajustar os últimos detalhes. Só com dedicação e dando o máximo, o algo a mais, para encaixar o caminho de vitórias", disse Hernanes.

O São Paulo volta a jogar neste sábado, contra o Botafogo, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado às 11h, no Engenhão.