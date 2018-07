Hernanes exalta torcida do São Paulo e promete 'menos sofrimento' em 2018

O capitão do São Paulo, Hernanes, disse que o time e que a torcida tricolor sofrerá menos na próxima temporada, depois do dramático ano de 2017. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o meia ainda exalta a torcida do time, que demonstrou grande apoio apesar da má fase em campo.

+ Sem espaço no São Paulo, Renan Ribeiro pode ir para o futebol português

“Para você torcedor são-paulino, mais uma vez o meu agradecimento. Parabéns pelo o que vocês fizeram e pela força. Desejo um feliz 2018. Com certeza, vocês e nós sofreremos menos e desfrutaremos mais.”

Hernanes voltou para o São Paulo em julho, emprestado pelo Hebei Fortune, da China. O clube paulista já negocia com os chineses a permanência de seu capitão, mas o próprio atleta reconhece que ficar até o final de 2018 é improvável. O meia foi apontado como principal peça do esquema de Dorival Junior para a retomada da equipe no Brasileirão, onde passou 14 rodadas na zona do rebaixamento.

O São Paulo disputará três torneios em 2018, além da Série A: Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. Os primeiros adversários desses campeonatos já estão definidos: São Bento no Estadual, Rosário Central no torneio continental, e o Madurerira da disputa nacional.