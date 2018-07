Hernanes explica provocação contra a Lazio após gols

O meia Hernanes, da Inter de Milão, disse que não conseguiu resistir a fazer uma comemoração provocativa ao presidente da Lazio após marcar os dois gols de seu time na vitória por 2 a 1 contra o ex-clube.

O brasileiro celebrou o primeiro gol no domingo dando um salto mortal para lembrar ao presidente da Lazio, Claudio Lotito, o que estava perdendo. "Não sou assim, foi um salto mortal infeliz", disse Hernanes a repórteres. "Me sinto mal pelos torcedores, mas quis mostrar a Lotito que ele estava errado após dizer que fez um ótimo negócio quando me vendeu", acrescentou.

Hernanes estava em ótima fase na Lazio até ser vendido de surpresa em janeiro do ano passado para a Inter, onde sofreu para se ajustar. "Me sinto melhor que nunca e quero mostrar aos torcedores da Inter o que posso fazer, foi uma partida especial e quero ter uma boa performance", disse. A vitória colocou a Inter de Milão em sétimo lugar, dois pontos atrás da sexta posição que garante a classificação para a Liga Europa na próxima temporada.