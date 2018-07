Hernanes faz dois, Lazio vence e sobe para quarto

Isso porque Roma e Udinese, que também brigam pela vaga ainda jogam no domingo. O time da capital, que tem três pontos a menos que seu rival - e que ficaria atrás em caso de empate em pontos -, joga fora de casa contra o Catania. Já a Udinese visita o Chievo Verona e precisa apenas de um empate para retomar a quarta colocação.

A última rodada, no próximo final de semana, tende a ser benéfica para a Udinese, que joga em casa contra o Milan, já campeão. A Roma joga na capital contra a Sampdoria, que luta para não cair. Mesma situação do Lecce, adversário da Lazio. As outras vagas na Liga dos Campeões já são de Milan, Inter e Napoli. Os dois que sobrarem na disputa jogam a Liga Europa na companhia da Juventus.

Neste sábado, em Roma, a Lazio abriu o placar com 8 minutos. Biava marcou de cabeça. Logo depois, o Genoa empatou, com Palácio, aproveitando rebote dado por Muslera.

Na segunda etapa, Rocchi recebeu ótimo lançamento de Ledesma e colocou a Lazio novamente à frente. Com mais uma assistência do argentino, Hernanes fez o terceiro, de cabeça. O brasileiro também faria o quarto, batendo cruzado, para o gol vazio, após passe de Zárate desde a linha de fundo. Foi o décimo gol dele no Italiano, ficando como artilheiro da equipe. Criscito ainda descontou.