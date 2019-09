Hernanes faz trabalho à parte no São Paulo, mas não preocupa para sábado

O meia Hernanes realizou um trabalho à parte no São Paulo na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O jogador, porém, não preocupa para a partida contra o Botafogo, no sábado, às 11h, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hernanes retornou de lesão muscular na coxa direita e atuou os 90 minutos no empate por 1 a 1 com o CSA, no último domingo. Como ele apresentou cansaço, a comissão técnica preparou uma atividade diferente no treino desta terça. Na segunda, os titulares realizaram apenas trabalhos regenerativos.

O outro desfalque do treino foi o atacante Rojas, que operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2020. O equatoriano é o único desfalque certo para o confronto com o Botafogo.

Com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Cuca dividiu os jogadores em três times e promoveu uma atividade em campo reduzido. A equipe que perdesse saía de campo. Não houve distinção entre reservas e titulares.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira, quando a imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Uma provável escalação para a partida contra o Botafogo tem: Tiago Volpi, Juanfran (Daniel Alves), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves (Hernanes); Everton (Alexandre Pato), Antony e Pablo.