Hernanes festeja evolução após 'ficar aquém' na Lazio Hernanes garantiu a vitória da Lazio sobre a Sampdoria, por 1 a 0, no último sábado, em Gênova, ao marcar o único gol do confronto que fez o seu time encerrar o ano na vice-liderança do Campeonato Italiano, com 36 pontos, apenas atrás da líder disparada Juventus, que tem 44. E a atuação decisiva foi vista pelo meia brasileiro como a coroação de uma evolução que ele vem apresentando com a camisa do time romano.