Hernanes marca dois gols e Inter de Milão bate Lazio de virada

O brasileiro Hernanes marcou os dois gols da vitória de virada da Inter de Milão sobre a Lazio, por 2 a 1, neste domingo, em Roma. O resultado levou a equipe visitante para a sétima colocação no Campeonato Italiano, com 52 pontos, e atrapalhou os planos dos anfitriões de conseguirem uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Lazio continua na terceira posição com 63 pontos, um a menos do que a vice-líder Roma e 17 a menos do que a Juventus, já consagrada campeã por antecedência. Para piorar, agora vê o Napoli três pontos atrás. No Italiano, os dois primeiros colocados garantem vaga direta para a competição continental. O terceiro disputa uma partida preliminar. O quarto e o quinto se garantem na Liga Europa.

A Lazio saiu na frente do marcador logo aos oito minutos de partida. O ex-santista Felipe Anderson cruzou da esquerda e Antonio Candreva desviou para as redes. Aos 24 minutos, no entanto, o zagueiro brasileiro Mauricio, ex-Palmeiras, cometeu falta dura em Palácio e foi expulso.

Na cobrança de falta, da meia lua da área, Hernanes cobrou no canto oposto da barreira e surpreendeu o goleiro adversário: 1 a 1. O time da casa se complicou ainda mais aos 16 da etapa final, quando o goleiro Federico Marchetti cometeu pênalti e recebeu cartão vermelho. Berisha entrou em seu lugar e defendeu a cobrança de Icardi.

Com dois a menos, a Lazio passou a encontrar dificuldades para chegar ao ataque e passou a se defender para garantir ao menos o empate. Mas não conseguiu. Aos 38, Palácio lançou Hernanes, que ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro para garantir a vitória.

Na próxima rodada, a antepenúltima do Italiano, a Lazio visita a Sampdoria no sábado. A Inter de Milão tem o clássico com a Juventus, que joga apenas para cumprir tabela, no domingo, em casa.