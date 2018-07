Hernanes marca dois gols em vitória da Lazio sobre Genoa

A Lazio, que visita o desesperado Lecce em seu último jogo da temporada no próximo fim de semana, foi a 63 pontos, mas Udinese e Roma podem passar o time de Edy Reja no domingo se vencerem Chievo e Catania, respectivamente, em suas penúltimas partidas.

Giuseppe Biava pôs os anfitriões à frente aos seis minutos, mas Rodrigo Palacio logo empatou para o Genoa, que está no meio da tabela. Tommaso Rocchi e Hernanes, com dois gols, marcaram para a Lazio no segundo tempo e Antonio Floro Flores diminuiu no final.

A Lazio, que flertou com o rebaixamento na última temporada, perdeu por 2 x 1 para a Udinese no último final de semana.

O Milan recebe o troféu de campeão italiano neste sábado, após o final da partida em casa contra o Cagliari, enquanto o restante de jogos do fim de semana na Itália acontece no domingo.