Hernanes marca e Lazio avança na Copa da Itália

ROMA - Dois ex-são-paulinos foram determinantes para que a Lazio vencesse o Verona, nesta terça-feira, por 3 a 2, e avançasse para as quartas de final da Copa da Itália. O zagueiro André Dias e o meia Hernanes marcaram gols e ajudaram o time romano a evitar não apenas a derrota como também a necessidade de mais 30 minutos de prorrogação contra um time da segunda divisão italiana.

Na próxima fase, a Lazio vai pegar quem passar do confronto entre Milan e Novara, que jogam na próxima semana. Nesta quarta-feira, a Roma recebe a Fiorentina e a Udinese joga em casa contra outro time de Verona, o Chievo Verona. Quinta tem Napoli e Cesena, no San Paolo.

No último minuto do primeiro tempo, André Dias colocou a Lazio na frente com um gol de cabeça, aparecendo na segunda trave após batida de escanteio. No início da segunda etapa, Rocchi chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e encobriu o goleiro.

O Verona foi atrás do empate. Berrettoni marcou primeiro, de cabeça. Depois, D''Alessandro recebeu passe nas costas da zaga, ganhou de André Dias na corrida e tocou na saída do goleiro.

Para evitar o vexame, no último minuto, Hernanes cobrou falta da entrada da área pela esquerda, no contrapé do goleiro, e marcou um golaço. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.