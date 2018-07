Hernanes marca, e Lazio goleia Catania pelo Italiano

A vitória deixou a Lazio com 60 pontos, na quarta colocação, que dá vaga para a fase preliminar da próxima Liga dos Campeões. Já o Catania, que contou com gols de Schelotto, ocupa a 14.ª posição da tabela, com 36 pontos.

Longe da briga pela Liga dos Campeões, a Juventus tropeçou mais uma vez neste domingo. Empatou sem gols com a Fiorentina, fora de casa. O time de Turim soma 52 pontos e é o sétimo colocado. A Fiorentina ocupa o 10.º lugar, com 43.

A rodada também teve outros dois gols brasileiros. Em Gênova, Rafinha, ex-Schalke, marcou um dos gols da vitória do Genoa por 3 a 0 sobre o Brescia. Fabiano Medina, ex-Vitória, balançou as redes pelo Lecce no empate por 3 a 3 com o Cagliari, em casa.

Ainda neste domingo, o Chievo derrotou o Bologna por 2 a 0, diante de sua torcida, enquanto o Cesena superou o lanterna Bari por 1 a 0, em casa.