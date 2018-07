Hernanes marca e Lazio vence de virada pelo Campeonato Italiano

ROMA - A Lazio sofreu, mas reencontrou o caminho das vitórias nesta quinta-feira. Jogando no Estádio Olímpico, na abertura da 23.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe romana chegou a ver o vice-lanterna Cesena abrir dois gols de vantagem, mas conseguiu a vitória por 3 a 2 com três gols em um intervalo de apenas 10 minutos na segunda etapa. O brasileiro Hernanes marcou o primeiro dos donos da casa.

A resultado faz a Lazio recuperar, ainda que momentaneamente, uma das vagas italianas na Copa dos Campeões. A equipe romana chegou aos 42 pontos e assumiu o terceiro lugar passando a Udinese, que tem 41. O time de Údine joga no sábado, diante do Milan, o segundo. Já o Cesena segue em penúltimo, com apenas 16 pontos.

O romeno Mutu foi quem abriu o placar para o Cesena, depois de assistência de Iaquinta, aos 14 minutos. Ainda no primeiro tempo, aos 32, o francês Konzo derrubou Mutu na área e foi expulso, deixando a Lazio com um a menos. Iaquinta bateu o pênalti e fez 2 a 0 para o Cesena.

No segundo tempo tudo mudou para a Lazio, apesar da desvantagem numérica. A começar pelo gol de Hernanes, de fora da área, aos 7 minutos. O segundo foi de Lulic, após assistência de cabeça de Klose. O cronometro ainda marcava 17 minutos quando veio o gol da virada, com Kozak.