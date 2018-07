Hernanes marca, Lazio vence e assume vice-liderança

GÊNOVA - Com um gol do meia brasileiro Hernanes, a Lazio venceu a Sampdoria por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. O time de Roma chegou aos 36 pontos e ultrapassou a Inter de Milão, que caiu do segundo lugar para a quarta posição, com 35, ao apenas empatar por 1 a 1 com o Genoa, poucas horas mais cedo.

Desta forma, a Lazio fechou o ano atrás apenas da líder disparada Juventus, que na última sexta-feira bateu o Cagliari por 3 a 1 e chegou aos 44 pontos. A Fiorentina, por sua vez, ficou ao lado da Inter, com 35 pontos, ao derrotar o Palermo por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a terceira posição por estar em vantagem nos critérios de desempate.

Outro time que saiu vencedor de campo neste sábado foi o Napoli, que superou o lanterna Siena por 2 a 0, também fora de casa, e chegou aos 34 pontos, na quinta colocação. O time napolitano já começou esta 18.ª rodada no prejuízo, pois na última terça-feira o clube foi punido com a perda de dois pontos após o ex-goleiro da equipe Matteo Gianello ter confessado que ajudou a manipular o resultado de uma partida disputada em maio de 2010.

Vivendo bom momento com a camisa da Lazio, Hernanes marcou neste sábado o seu sétimo gol neste Campeonato Italiano. Desta vez, o ex-jogador do São Paulo garantiu o triunfo ao seu time ao marcar aos 21 minutos do primeiro tempo. O meio-campista aproveitou uma bola sobrada perto da marca do pênalti, após cruzamento da esquerda, para bater de primeira e estufar as redes. Em seguida, ele comemorou dando a sua tradicional cambalhota.

Já a Fiorentina assegurou a sua tranquila vitória fora de casa com dois gols de Jovetic, sendo o segundo deles de pênalti, e um de Gonzalo Rodriguez. O resultado deixou o Palermo estacionado nos 15 pontos, na 18.ª posição, encabeçando a zona de rebaixamento. Batido pelo Napoli, o Siena tem 11 pontos, três atrás do Genoa, o penúltimo colocado.

O triunfo do Napoli diante do Siena foi garantido apenas nos minutos finais. Primeiro Christian Maggio marcou aos 41 minutos, antes de o uruguaio Cavani selar o 2 a 0, aos 45, cobrando pênalti.

Os outros resultados dos jogos já encerrados neste sábado foram os seguintes: Atalanta 1 x 1 Udinese, Bologna 1 x 2 Parma e Torino 2 x 0 Chievo. No fechamento desta 18.ª rodada, ainda neste sábado, a Roma travará um clássico com o Milan, no Estádio Olímpico da capital italiana. O time romano é o atual sexto colocado da tabela, com 29 pontos, enquanto a equipe de Milão vem logo atrás, em sétimo lugar, com 27.