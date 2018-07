Hernanes marca, mas Lazio só empata com o Catania

A Lazio perdeu neste domingo a oportunidade de encostar no Milan na liderança do Campeonato Italiano ao empatar com o Catania por 1 a 1 em pleno no Estádio Olímpico de Roma. O ex-são-paulino Hernanes marcou o gol do time da casa.

Com o resultado, a Lazio manteve-se em segundo lugar com 27 pontos, três a menos que o Milan, que abriu a 14ª rodada no sábado com um empate por 1 a 1 com a Sampdoria fora de casa.

O Catânia saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo com Silvestre, de cabeça. O empate da Lazio veio logo em seguida, nos acréscimos. Hernanes levou a bola do meio-de-campo até a entrada da área e bateu no canto direito do goleiro Andujar. Foi o terceiro gol do brasileiro no campeonato.

Sorte da Lazio que o Napoli desperdiçou a chance de ultrapassá-la na classificação ao perder por 3 a 1 para a Udinese fora de casa. Di Natale marcou os três da equipe de Udine, e o eslovaco Hamsik - que ainda perdeu um pênalti - descontou para os visitantes.

A derrota manteve o Napoli em terceiro lugar, com 24 pontos. A Udinese subiu para a nona posição, com 20 pontos.

Ainda neste domingo, o Cagliari venceu o Lecce por 3 a 2, Bari e Cesena empataram por 1 a 1, e Brescia e Genoa ficaram no 0 a 0. O jogo entre Bologna e Chievo foi cancelado devido à nevasca que atingiu a região de Bolonha. O confronto entre Palermo e Roma encerrará a rodada ainda neste domingo.