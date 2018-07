Hernanes passa por cirurgia no nariz e desfalca São Paulo na última rodada

O capitão Hernanes aproveitou que o São Paulo não tem mais risco de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro para fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal, que pode exigir do meia repouso durante todo o mês de dezembro. Ele já era desfalque garantido contra o Bahia por causa de dores na coxa direita. A recuperação do procedimento no nariz não deve afetar a reapresentação para a pré-temporada de 2018.

No Instagram, o meia publicou um vídeo tranquilizando os torcedores são-paulinos: "Como tem um bocado de gente preocupada, perguntando o que aconteceu, queria só dizer que não foi nada. É só uma correção no septo nasal para poder respirar melhor o ar que Deus nos deu", diz Hernanes na publicação, antes de concluir com um suspiro.

O vídeo foi uma resposta à preocupação de fãs, que se assustaram quando o Profeta publicou uma foto em sua linha do tempo que aparece na cama do Hospital do Coração, em São Paulo, recebendo um prêmio de melhor meia do Brasileirão, entregue pelo site Goal Brasil. "Vim fazer uma cirurgia e estou saindo com um prêmio! Receber um prêmio no hospital foi inédito", comemorou o meia.

Além de Hernanes, também desfalcará o São Paulo contra o Bahia, no próximo domingo, no Morumbi, o centroavante Lucas Pratto, que também se recupera de dores na coxa direita. O meia Shaylon e o atacante Brenner devem ser os substitutos. Além dos dois, Arboleda também não jogará, para dar lugar a Lugano, em sua provável despedida do São Paulo.

Com o retorno de Petros, que cumpriu suspensão no último jogo do time tricolor, contra o Coritiba, o São Paulo deve entrar em campo contra os baianos com: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Lugano e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner.