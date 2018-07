Hernanes pede cautela para São Paulo se afastar de vez da zona de rebaixamento

De olho no duelo com o Santos, no próximo sábado, o São Paulo precisa ter cautela para não voltar a oscilar no Campeonato Brasileiro e poder se afastar de vez da zona de rebaixamento. A avaliação é do capitão Hernanes, que pede que o time fique atento para não repetir recentes atuações ruins, como foi contra o Atlético-MG e Fluminense.

"A preparação (para o jogo contra o Santos) tem sido boa e vamos chegar com energia para esta partida difícil”, afirmou Hernanes, ao site do clube. “Encaro esta partida com cautela. Nos entusiasmamos muito depois de vitórias passadas, mas na sequência tivemos resultados negativos, sobretudo com frustrantes performances.”

Uma das principais referências do grupo, Hernanes reclamou publicamente da falta de amadurecimento do time após a derrota para o Fluminense por 3 a 1. O jogador vem tendo papel decisivo no vestiário tricolor para a retomada da confiança dos atletas. Contra o Santos, o time espera pelo menos repetir a boa atuação do último jogo, a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0.

“Vamos jogar em casa, diante do nosso torcedor, então pode ser que esta química seja diferente para este momento, contra o Santos", avaliou o capitão. "A torcida tem nos apoiado bastante, está com o time e tenho certeza de que não será diferente no clássico".

Com 37 pontos na 14ª posição, o São Paulo receberá o Santos no estádio do Pacaembu com a promessa de casa cheia. Mais de 22 mil ingressos já foram vencidos. O time faz mando de campo no gramado municipal por conta de shows que estão sendo realizados no Morumbi.