Hernanes pede São Paulo mais maduro na luta contra o rebaixamento

O capitão do São Paulo, Hernanes, vê as quase duas semanas que o São Paulo ficará sem jogar, fato causado pela pausa do Brasileirão motivada pelas disputas de rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, como uma boa oportunidade para o elenco tricolor amadurecer e se fortalecer na luta contra o rebaixamento da competição nacional. O próximo compromisso do time é só no dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi. E, até lá, o meia quer que a equipe corrija erros.

"As coisas não acontecem por acaso. Se mais uma vez erramos, vamos tentar consertar. Vamos usar a derrota (no clássico) para buscar algo a mais nesses próximos jogos que restam", avalia Hernanes que, individualmente, vive boa fase, com seis gols em seis jogos desde que retornou ao clube do Morumbi.

O meia vê problemas emocionais no São Paulo. "(Contra o Palmeiras), faltou um pouco de humildade de pensar na importância de somar pontos quando o jogo estava empatado. Falta essa maturidade de pensar assim", avalia. "Jogo de alta performance é completamente psicológico. Uma pré-disposição errada leva você a tomar decisões erradas. A gente pecou na ânsia de vencer o jogo e se abriu muito", analisou o meio-campista ao se referir ao clássico no qual os são-paulinos foram derrotados por 4 a 2 pelos palmeirenses, na tarde deste domingo, no Allianz Parque.

Com 23 pontos no Brasileirão, o São Paulo segue na zona de rebaixamento, agora em 18º lugar após cair uma posição, sendo que pode terminar a 22ª rodada na vice-lanterna. Isso acontecerá se o Vitória, atual 19º colocado, com 22 pontos, vencer o Coritiba nesta segunda-feira, no Couto Pereira, em partida marcada para começar às 20 horas.