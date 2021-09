Hernanes reclama de 'amadorismo' da CBF após sair indignado por expulsão em jogo do Sport

Pelo segundo jogo seguido no Brasileirão, o Sport teve um de seus jogadores experientes expulso. Primeiro foi Thiago Neves, diante da Chapecoense, e agora Hernanes é quem levou o vermelho, aos 21 minutos do segundo tempo na visita ao Athletico-PR. Sempre calmo, o meia ficou descontrolado com a punição, quis partir para briga e, nesta segunda-feira, reclamou do "amadorismo" da CBF pelas redes sociais.

Hernanes já tinha cartão amarelo quando reclamou da arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim na Arena da Baixada e acabou expulso ao receber nova punição. Ele ficou bravo e teve de ser contido pelos companheiros para não partir para cima do árbitro. Saiu de campo esbravejando e descontente.

Leia Também Athletico-PR e Sport empatam sem gols e aumentam sequência negativa no Brasileirão

Não foi o primeiro momento de fúria do jogador em campo, em Curitiba. 12 minutos antes da expulsão, Hernanes já havia passado ao lado do árbitro pulando, balançando a camisa e reclamando. Foi advertido para ficar mais calmo, mas não cumpriu a recomendação do árbitro.

O Sport conseguiu segurar o empate sem gols e, nesta segunda-feira, o meia não poupou críticas. "Querida CBF com todo respeito e bom senso que uma pessoa de bem pode ter! Quero fazer uma pergunta: até quando nós jogadores PROFISSIONAIS, seremos desrespeitados pelo AMADORISMO no futebol?", escreveu, em crítica direta à arbitragem.

O desabafo foi além. "Só pode ser porque apesar de ser a instituição máxima do futebol, vocês não tenham ideia dos sacrifícios enormes que nós jogadores temos que fazer pra se tornar um jogador PROFISSIONAL e representar em primeiro lugar nossa honra, nossa família, a instituição, milhares de torcedores e amantes desse esporte mágico que é o futebol", concluiu o jogador de 36 anos.

Hernanes não encara o Internacional na próxima segunda-feira, na Ilha do Retiro, na abertura do segundo turno do Brasileirão, e ainda pode perder outros jogos caso vá a julgamento na CBF pelo destempero em campo e também pelas críticas nas redes sociais, o que pode dar mais prejuízo ao time pernambucano.