Hernanes sofre lesão muscular e vira desfalque no São Paulo

O meia Hernanes sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra o River Plate na última quarta-feira, na Argentina, e é desfalque no São Paulo para os próximos jogos. O clube não informou o tempo de recuperação.

Hernanes sentiu a lesão no primeiro tempo e nem voltou para a etapa final, sendo substituído por Brenner. Ele passou por exames de imagem que detectaram o estiramento muscular e iniciou o tratamento nesta sexta-feira no Reffis do CT da Barra Funda.

"Hernanes fará trabalhos de fisioterapia em período integral (manhã e tarde) e será reavaliado semanalmente até ficar novamente à disposição do técnico Fernando Diniz", informou o São Paulo.

Para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, Fernando Diniz tem outros desfalques confirmados: Liziero, Rojas e Walce, também lesionados. O meia Gabriel Sara é dúvida após ter ficado fora da partida contra o River por causa de uma gastroenteroculite aguda.

Já o atacante Luciano volta a ficar à disposição. Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com cinco gols, ele teve de cumprir suspensão nos três jogos da Libertadores devido à confusão generalizada quando defendia o Grêmio no clássico contra o Inter, no primeiro semestre.

Após a derrota por 2 a 1 para o River Plate que confirmou a eliminação na Libertadores, o São Paulo enfrenta o Coritiba neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está em terceiro lugar no campeonato, com 19 pontos, atrás de Inter e Atlético-MG.