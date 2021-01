Hernanes testa positivo para a covid-19 e vira desfalque no São Paulo

O meio-campista Hernanes testou positivo para o novo coronavírus e virou ausência no São Paulo. O jogador vai desfalcar a equipe paulista no duelo deste domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo informou que Hernanes não apresentou sintomas da doença, está em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. A última bateria de testes foi realizada na quinta-feira. Na primeira, terça-feira, nenhum atleta testou positivo. Pelo protocolo, o meio-campista deve perder também os outros dois próximos jogos, contra Inter, quarta-feira, e Coritiba, sábado.

O São Paulo registrou o terceiro caso de jogador diagnosticado com covid-19 no elenco. Antes, Tchê Tchê e Toró haviam sido contaminados. O clube não sofreu com um surto da doença, algo que ocorreu em outros rivais, como Flamengo, Santos e Palmeiras.

Além de Hernanes, o técnico Fernando Diniz não deve contar com o atacante Luciano no duelo em Curitiba. O atacante tem uma inflamação na perna, não participou de nenhum treino com o elenco durante a semana e é provável que desfalque o time pelo quarto jogo na temporada. Ele esteve fora do time contra Grêmio (Copa do Brasil), Red Bull Bragantino e Santos (Brasileiro). Coincidentemente, a equipe não venceu, ao somar um empate e duas derrotas.

Em contrapartida, o São Paulo terá a volta de Bruno Alves. O defensor cumpriu suspensão no clássico com o Santos e retoma a titularidade para fazer dupla na zaga com Arboleda. Tchê Tchê também é reforço. Ele volta após cumprir suspensão pela expulsão em Bragança Paulista e deve ser o escolhido para ocupar a vaga de Luciano, o que faz o esquema tático ser diferente, com Daniel Alves mais avançado.

A provável escalação para o jogo contra o Athletico tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner. O time lidera o torneio nacional, com 56 pontos, e tenta voltar a vencer para não perder o posto.