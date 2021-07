Hernanes vai ao CT para se despedir no São Paulo e time aprimora finalizações

O dia foi de despedidas no São Paulo. Desde que anunciou seu adeus ao clube, Hernanes ainda não tinha se encontrado com o agora ex-companheiros. Aproveitou a sexta-feira para o "adeus oficial". Após receber o ídolo, o time foi a campo aprimorar as finalizações visando compromisso do Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Gentleman" e querido por todos no grupo, Hernanes fez questão de abraçar um a um. Quebrou protocolos em tempos de pandemia do novo coronavírus e se "aglomerou". Bateu papo, arrancou gargalhadas e foi tietado pelos mais jovens, que fizeram questão de registrar o último encontro em fotos.

Apesar de não fazer parte dos planos do clube, no qual é ídolo da torcida, Hernanes não pensa em aposentadoria e pode até ser rival do São Paulo no Brasileirão. Ele garante estudar ofertas e quer disputar ainda a atual edição do campeonato. O clube ou clubes aos quais negocia ele não revela.

O momento foi o único de descontração. De olho na dura visita ao Flamengo, o técnico argentino Hernán Crespo fez treino forte no CT da Barra Funda. Uma das prioridades foi a finalização. Todos tiveram "sessão" de chutes no alvo e o jovem Marquinhos arrancou elogios.

Pelo segundo dia seguido, Luciano e Eder estiveram no campo para reta final do aprimoramento físico. Estão perto de retorno e já aquecendo a competição grande por vaga na frente com o argentino Rigoni e o próprio Marquinhos, destaque e bela aposta frente ao Racing, na Copa Libertadores.

Diante dos cariocas, Crespo pode dar descanso a alguns titulares visando o mata-mata da Copa do Brasil contra o Vasco, que começa no meio de semana. Deve, porém, dar mais uma oportunidade para Marquinhos e ritmo de jogo ao zagueiro Miranda. O meia argentino Benítez pode ganhar folga para estar inteiro diante do ex-time.