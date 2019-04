Hernanes vai voltar ao São Paulo nas partidas finais do Paulistão

O meia Hernanes deve ser a novidade do São Paulo para a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. O jogador está recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda e já faz a transição para o campo. Com quase uma semana de treinamento até a decisão de domingo, ele tem tudo para melhorar fisicamente e voltar ao time.

O retorno de um dos principais jogadores da equipe é motivo de comemoração do técnico Cuca, que poderá usar a experiência do atleta entre os titulares para a primeira partida da final. Enquanto estava fora, o reserva Igor Gomes assumiu a posição e deu conta do recado. A tendência é que Hernanes retorne no lugar do garoto, mas Cuca pode mexer no time e usar os dois na armação.

Recentemente, Hernanes comentou o fato de ficar fora do time em um momento decisivo. Ele participou do lançamento da nova camisa 1 do São Paulo, em evento da Adidas. “Fico triste por não poder ajudar e contribuir de alguma forma em campo, pois esse é o momento mais esperado, as finais, que têm um gostinho especial, mas faz parte”, disse o meio-campista.

O jogador também festejou o sucesso dos garotos formados nas categorias de base. Eles ajudaram o time a chegar na final do Estadual. “O Igor Gomes é um menino bom, concentrado, de cabeça boa e, acima de tudo, tem qualidade. Fico feliz por ele, por estar vivendo esse momento que um dia eu vivi. É especial que ele venha da categoria de base do São Paulo”, comentou, lembrando de seu início de carreira no time tricolor.

Hernanes também aproveitou para elogiar outros meninos do São Paulo que contribuíram para o time ter sucesso na fase de mata-mata do Paulistão, quando eliminou o Ituano nas quartas de final e o Palmeiras na semifinal da competição. “Fico feliz por eles. Não só o Igor Gomes, mas o Luan, Antony, Liziero e o Helinho também estão jogando bem”, afirmou.

A lesão de Hernanes está cicatrizada e nesta segunda-feira, quando quase todo elenco tricolor ganhou um dia de folga, ele trabalhou no CT da Barra Funda ao lado de Alexandre Pato e Tchê Tchê, ambos atletas que não estão inscritos no Paulistão. Nesta terça-feira, os jogadores vão se reapresentar já visando ao clássico de domingo, pela final do campeonato.