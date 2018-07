Hernanes: 'Vamos aproveitar o momento'

SÃO PAULO - A Lazio já liderou o Campeonato Italiano e, desde que perdeu o primeiro lugar, nunca se distanciou muito do ponteiro Milan. Mesmo assim, o volante Hernanes garante que não há clima de euforia.

Fazendo jus ao "carpe diem", expressão em latim que aconselha "aproveitar o momento", a equipe romana quer usufruir disso. E, quem sabe, surpreender.

"Os brasileiros são mais sonhadores. Aqui, todos são realistas", garante o camisa 8, por telefone. "Por isso, a orientação que temos é de que vamos aproveitar o momento."

A cautela se justifica. Na temporada passada, a Lazio quase foi rebaixada. "Percebo neles a preocupação, porque ficou um resquício do outro ano. Então, nosso primeiro objetivo é chegar aos 40 pontos para afastar o rebaixamento. Depois..."

A ameaça de descenso parece definitivamente afastada. A Lazio já estava com 27 pontos antes da rodada deste domingo.

Mas tudo o que Hernanes deseja é ter boas atuações, assim como a que definiu a vitória de seu time contra a Inter de Milão, no dominggo passado. No triunfo por 3 a 1, o brasileiro fez um gol (o 4.º desde que chegou ao time, em agosto) e deu assistência para outro.

Adaptado a Roma, afirma que o assédio tem aumentado. "Apesar de vir do país do futebol, já percebi que o romano é incrivelmente caloroso." Dedicado aos estudos, Hernanes se arrisca no italiano e, no início do mês, concedeu a primeira coletiva no idioma de Dante.

Foi até questionado sobre seus dons proféticos - sim, o apelido atravessou o Atlântico. "O pessoal ficou sabendo pela internet. E aí já me intitularam Il Profeta. Foi bem engraçado."

