Hernanes vibra com recuperação no São Paulo

O volante Hernanes foi um dos destaques do São Paulo na classificação às semifinais da Libertadores ao marcar gols nas duas vitórias por 2 a 0 sobre o Cruzeiro. Satisfeito com o bom momento, o meio-campista relembra as dificuldades e a eliminação da Libertadores de 2009 pelo mesmo adversário.

Veja também:

Ricardo Gomes festeja volta por cima no São Paulo

Classificado, São Paulo volta foco para o Brasileirão

Adilson admite que São Paulo foi superior ao Cruzeiro

Expulsão revolta Kléber e dirigentes do Cruzeiro

Hernanes e Dagoberto repetem a dose e São Paulo vai a semi da Libertadores

BLOG BATE-PRONTO: São Paulo vence o primeiro trauma

"No ano passado sai de campo muito frustrado. Tinha ficado no banco naquele jogo e no fim a torcida me vaiou, assim com o Washington [...] sai triste. Mas este ano foi diferente. A vida é assim de reviravoltas. Mas ainda tenho mais para dar", afirmou o vice-artilheiro da equipe na temporada, com sete gols.

Para a classificação são-paulina, Hernanes também destacou as boas atuações de Fernandão, recém-contratado pela equipe. "Ele tem nos ajudado muito com os passes, é muito inteligente", disse.

Hernanes garantiu não ter preferência por adversário. O São Paulo vai enfrentar Estudiantes, Internacional ou Flamengo nas semifinais da Libertadores. "Quem vier pela frente, temos que jogar como temos jogado para passar", comentou.