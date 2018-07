Hernanes vibra com reestreia e brinca: 'Só não falo palavrão porque sou profeta'

Não foi fácil, mas o São Paulo conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Os comandados de Dorival Júnior chegaram a perder por 3 a 1, mas, com dois gols de Marcos Guilherme e um de Hernanes, conseguiram a virada e saíram temporariamente da zona de rebaixamento.

"Foi demais. Nem nos melhores sonhos ou planejamento poderia ser um jogo assim. Mas foi justiça porque só nós que jogamos. Botafogo se fechou e jogou no contra-ataque. Só não falo palavrão porque sou profeta", brincou Hernanes após a partida.

Antes do início do jogo, o atacante Lucas Pratto passou a braçadeira de capitão a Hernanes, que exaltou a receptividade que teve ao voltar ao São Paulo. "Isso mostra toda a receptividade que tive dos colegas e da comissão técnica. Não esperava isso. Me sinto em débito comigo mesmo porque ainda não atingi os objetivos que queria. Só tinha sido capitão uma vez. Quase falei que não, mas não podia recusar a responsabilidade que me deram", disse o meia.

Hernanes também falou sobre sua condição física, o que era uma incógnita depois do período em que ficou um bom período jogando muito pouco na China. "Eu estou bem cansado, mas, antes do jogo, estava pensando que teria que me adaptar a tudo rapidamente. Pensei que fosse sofrer mais, mas consegui chegar até o final da partida. Marcar um gol aos 40 minutos do segundo tempo mostra que eu ainda tinha energia para ajudar o time."

O São Paulo saiu na frente do jogo com Cueva aos 18 minutos de jogo. Contudo, Marcos Vinícius empatou logo em seguida, aos 19 minutos, e depois foi o responsável pela virada, aos 25 minutos. Na volta do intervalo, Cueva perdeu um pênalti aos 20 minutos e o Botafogo ampliou com Guilherme aos 24 minutos.

Mesmo com dois gols a menos, o São Paulo manteve sua postura ofensiva. Dorival Júnior colocou Wellington Nem, Gilberto e Marcos Guilherme nos lugares de Marcinho, Lucas Pratto e Petros, respectivamente. Aos 39 minutos, Marcos Guilherme anotou seu primeiro gol com a camisa do novo time. Hernanes tentou duas vezes e empatou o jogo aos 41 minutos. Por fim, já aos 47, Marcos Guilherme anotou mais uma vez e colocou números finais na partida.