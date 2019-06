Hernanes volta a treinar, mas desfalca o São Paulo contra o Avaí

O meia Hernanes retornou da Itália nesta sexta-feira, treinou no CT da Barra Funda, mas desfalcará o São Paulo na partida contra o Avaí. O jogador não viajou a Florianópolis, onde as equipes se enfrentam neste sábado, às 21h, pela oitava rodada do Brasileirão.

Hernanes viajou à Itália no início da semana por conta de um problema de saúdo do filho Ezequiel, que mora lá com a mãe. Na última quarta, o jogador postou uma foto ao lado filho e agredeceu aos fãs pelo apoio.

Embora Hernanes tenha retornado antes do embarque da delegação a Florianópolis, a comissão técnica optou por não relacionar o jogador. Ele voltará a ficar à disposição para a partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira, em Belo Horizonte, no último compromisso antes da parada do Brasileirão para a disputa da Copa América.

O São Paulo finalizou na tarde desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Avaí, em treino fechado no CT da Barra Funda. De acordo com o site do clube, os jogadores realizaram exercícios físicos, atividade em campo reduzido e trabalharam finalizações.

A provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Vitor Bueno (Everton), Toró e Alexandre Pato.