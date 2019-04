Hernanes volta aos gramados, mas está fora do clássico com o Palmeiras

O meia Hernanes voltou aos treinos nos gramados na quarta-feira no CT do São Paulo e mostrou avanços na recuperação de um estiramento sofrido na coxa esquerda. O jogador, no entanto, tem pouco tempo para recuperar a forma física a ponto de estar em campo no clássico diante do Palmeiras. Por isso, não estará na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, na capital.

O meia fez trabalhos individuais, ainda sem se juntar ao restante do elenco, que realizou trabalhos físicos. Além disso, fez exercícios leves com bola. O meia de 33 anos sofreu a lesão muscular exatamente no jogo contra o Palmeiras, no dia 16 de março, e ficou fora dos últimos quatro jogos do São Paulo.

Sem Hernanes, o técnico interino Vagner Mancini apostou em um meio de campo formado por garotos das categorias de base: Luan, Liziero e Igor Gomes, com Antony mais adiantado. Com a formação, o time conseguiu duas vitórias sobre o Ituano nas quartas de final e fez um jogo equilibrado diante do Palmeiras no empate por 0 a 0 na primeira semifinal.

Para o jogo deste domingo, Everton Felipe deve perder a vaga como titular. Everton e Nenê são candidatos ao lugar do jogador que foi contratado do Sport, mas vem alternando boas e más atuações.

Após o empate na primeira partida, o São Paulo precisa vencer para chegar à final do Paulistão pela primeira vez desde 2005. Novo empate, por qualquer placar, leva a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.