Herói, Rogério não estava nem sequer relacionado para o jogo

O herói da classificação do São Paulo para a fase de grupos da Copa Libertadores não estava nem sequer relacionado para a partida contra o Cesar Vallejo. O atacante Rogério só foi para o banco de reservas de última hora, já que Alan Kardec acordou nesta quarta-feira doente e sem condições de jogo. Na lista inicial divulgada pelo técnico Edgardo Bauza na véspera, o jogador não estava presente.

Em 18 partidas, Rogério marcou cinco gols pelo São Paulo, dois deles responsáveis por fazer o time avançar na Libertadores. O tento desta quarta-feira, colocou a equipe na fase de grupos, e ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez o clube se classificar para a disputa da competição continental.

"Ele tem muita estrela. Entrou, teve a oportunidade e fez o gol", disse o lateral-esquerdo Carlinhos. Rogério entrou no lugar de Ganso aos 40 minutos do segundo tempo para pouco depois, conferir o gol salvador. "Rogério entrou iluminado e fez o gol para dar a vitória para a gente", comemorou o volante Hudson.

O time vivia o risco de ser eliminado diante de um rival que pouco levava perigo, mas que começava a assustar no fim do jogo. "Foi mais complicado, mas a gente esperava. O treinador trabalhou isso durante a semana. Escutamos muita gente falando que seria fácil, mas não foi", afirmou o meia Michel Bastos, que perdeu um pênalti no começo do segundo tempo.

O São Paulo lamentou ter sofrido tanto para chegar à vitória. "É jogo de Libertadores. Não tem time fácil e a gente sabia que não seria. A classificação é importante para o grupo", afirmou o goleiro Dênis. O time terá antes da estreia na próxima fase o classico com o Corinthians, no domingo