Heroi, Cássio diz que Corinthians parou de 'chamar' gol

SÃO PAULO - O goleiro Cássio, que já havia sido decisivo no primeiro tempo, evitou o que seria a quarta derrota consecutiva do time. Aos 46 minutos do segundo tempo, ele fechou o gol e defendeu um chute cruzado de Júlio Baptista, que recebeu lançamento pela esquerda e invadiu a área sozinho.

"Tentei fazer o meu melhor, como eu fiz contra a Ponte, mas o mais importante é que paramos de perder, paramos de 'chamar' gol", afirmou. "Estamos de parabéns e agora podemos deixar um pouco de lado o Brasileiro e pensar na Copa do Brasil".

O Corinthians enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira, no Pacaembu. É o primeiro jogo das quartas de final. Como o time despencou na classificação no Brasileirão, longe do G-4, a Copa do Brasil virou a opção mais real para buscar uma vaga na Copa Libertadores de 2014.