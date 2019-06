Herói contra o CSA, Alex Santana valoriza triunfo do Botafogo no Rei Pelé

Herói da vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre do CSA, o meio-campista Alex Santana comemorou os três pontos conquistados aos 48 minutos do segundo tempo, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogador valorizou o resultado mesmo diante de um time que aparece na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Graças a Deus, conseguimos desempenhar bom papel aqui, nosso intuito era fazer boa partida e conseguimos coroar com os três pontos. A gente veio em busca da vitória, mas o outro time é qualificado. Nos impôs muita dificuldade, mas conquistamos um grande resultado", disse Alex Santana.

Além do meio-campista, o atacante Diego Souza teve grande atuação diante do CSA, com participação nos dois gols - o primeiro marcado por Cícero -, e criou as principais jogadas do Botafogo na noite deste domingo.

A vitória levou o Botafogo para a quarta posição, com 15 pontos. Caso o jogo diante do Palmeiras seja remarcado, o clube carioca terá chance de alcançar até mesmo a segunda posição, hoje do Santos, com 17. A equipe do Palestra Itália está na liderança, com 19.

O time carioca tem ainda mais um jogo a realizar no Brasileirão antes da parada para a Copa América. O Botafogo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15, no Engenhão, no Rio, pela nona rodada da competição.