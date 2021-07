Herói contra o Palmeiras no Paulistão, Luan está liberado para reforçar São Paulo

Hernán Crespo costuma mexer nas escalações do São Paulo de um jogo para o outro e não será estranho se promover a volta do Luan diante do Palmeiras. O volante foi herói na decisão do Paulistão entre ambos ao abrir o placar na conquista do título e está recuperado de trauma na perna que o tirou dos últimos dois compromissos.

Considerado um dos melhores jogadores do São Paulo no começo da temporada por sua força na marcação e a extrema dedicação para cobrir laterais e até zagueiros, Luan vem treinando forte para voltar a ter chances. Está relacionado para o clássico.

Ele sentiu uma pancada contra o Racing, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, e acabou desfalcando o São Paulo contra Flamengo e Vasco. Nesta sexta-feira, porém, trabalhou normalmente e está à disposição do treinador argentino. Briga para voltar à equipe com Rodrigo Nestor, seu substituto no período de ausência.

Luan liberado, assim como William, Luciano sofrendo com os desconfortos. Há dois jogos que o atacante vive expectativa de ser relacionado novamente e chega na véspera dos compromissos e acaba vetado por dores musculares.

Nesta sexta-feira, mais uma vez ele não esteve no campo para trabalhar com os demais companheiros. Ainda faz tratamento na coxa e ficou na parte interna do CT. Pablo e Rigoni, autores dos gols diante do Vasco pela Copa do Brasil, devem repetir a dupla ofensiva. Benítez cumpre suspensão e Gabriel Sara será o armador.