Herói contra o XV de Piracicaba, França admite surpresa com golaço

PIRACICABA - Naquela que foi a sua quarta partida com a camisa do Palmeiras, o volante França se tornou o herói da vitória por 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba, na noite desta quarta-feira, fora de casa, onde o time acumulou a sua sexta vitória seguida no Campeonato Paulista. Depois de entrar no lugar do atacante Leandro para ajudar a reforçar a marcação da equipe, que vinha sendo pressionada, ele cumpriu bem a função e ainda brilhou ao marcar, aos 39 minutos do segundo tempo, o golaço que decretou o triunfo.

Depois de dar uma linda finta em um marcador, tocou com extrema categoria por cobertura no ângulo do goleiro Márcio, que não pôde fazer para evitar a "pintura" do adversário. Ao comentar o lance, o próprio França admitiu surpresa com a plástica do golaço. "Fui na intenção de chutar. Sabia que ele (o zagueiro Pitty) daria o carrinho. Limpei e chutei ''chapado'', mas não sabia que a bola entraria no ângulo", reconheceu.

Contratado por empréstimo pelo Palmeiras após deixar o Hannover, da Alemanha, França festejou o fato de ter aproveitado bem a oportunidade que recebeu durante o duelo contra o XV. "Eu venho trabalhando, esperando o momento. O Gilson (Kleina) vinha falando comigo que eu ainda não estava bem fisicamente, mas que ia chegar minha hora. Hoje (quarta), graças a Deus, em um jogo difícil eu consegui fazer uma jogada e marcar o gol", disse o volante, cujo apelido ele carrega desde criança por causa de semelhanças físicas com França, ex-atacante do São Paulo.