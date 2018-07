Herói da classificação, Victor festeja mais uma atuação decisiva pelo Atlético-MG

O goleiro Victor foi, mais uma vez, o herói do Atlético Mineiro em um confronto mata-mata. Na noite de quarta-feira, ele defendeu duas cobranças do Juventude na disputa de pênaltis e garantiu a passagem da equipe para as semifinais da Copa do Brasil, fase em que terá pela frente o Internacional.

Após o duelo, Victor festejou a atuação decisiva e destacou que o Juventude deu muito trabalho ao Atlético-MG no Alfredo Jaconi, tanto que levou o duelo para a disputa de pênaltis após vencer por 1 a 0. "Feliz poder ter defendido duas cobranças. A gente não pode tirar o mérito do Juventude, que fez uma grande partida e nos impôs muita dificuldade", disse.

O jogo em Caxias do Sul acabou ficando marcado pela ótima atuação dos goleiros, afinal, Elias impediu que o Atlético-MG se classificasse no tempo normal ao fazer grandes defesas. Mas, no final, quem brilhou ainda mais foi Victor.

"O Elias foi um monstro. A gente poderia ter feito o gol no tempo normal, tivemos muitas oportunidades, mas fico feliz por ter, no momento certo, ajudado a equipe a conseguir a classificação", disse o goleiro e ídolo atleticano.

Após avançar na Copa do Brasil, o time volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar no torneio, o time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Figueirense, no Independência, pela 32ª rodada.