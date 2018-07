Herói da Croácia, Mandzukic diz que classificação à final da Copa 'é um milagre'

Herói da vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra nesta quarta-feira, em Moscou, que colocou a seleção da Croácia na final da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Mario Mandzukic disse que a ficha ainda não caiu. Após a partida, o croata, eufórico, revelou surpresa com a classificação da sua equipe.

"Não estamos cientes do que fizemos", disse Mario Mandzukic. "Não sei o que dizer. Não é normal, isso é um milagre", completou o jogador, ainda em estado de êxtase pela vitória na prorrogação. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o atacante da Juventus fez o gol decisivo no segundo tempo da prorrogação e garantiu os croatas na grande final.

O jogador, que será um futuro companheiro de Cristiano Ronaldo na Itália, exaltou a coragem e a bravura da equipe e garantiu que não tinha preferência por Bélgica ou França na finalíssima.

"Esse feito só pode ser alcançado por uma grande equipe, uma equipe corajosa, que está jogando o torneio com um grande coração", afirmou Mario Mandzukic, autor de dois gols na Rússia e que costuma aparecer em decisões. Na final da Liga dos Campeões da Europa da temporada de 2016/2017, ele deixou a sua marca com um golaço de meia bicicleta, mas viu a Juventus ser derrotada pelo Real Madrid por 4 a 1.

Em busca de seu primeiro título na Copa do Mundo, a Croácia faz a sua primeira final no torneio neste domingo. O adversário será a França, às 12 horas (de Brasília), no estádio Luzhinki, em Moscou.