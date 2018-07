Herói da Euro fica fora da convocação de Portugal para a Copa das Confederações

O técnico Fernando Santos, da seleção de Portugal, anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para os dois últimos jogos antes da Copa das Confederações. Dos 24 jogadores chamados para o amistoso contra o Chipre e para a partida contra a Letônia pelas Eliminatórias Europeias, 23 vão compor também a lista de atletas do time português no torneio que começa no próximo dia 17 de junho, na Rússia, e será o grande evento-teste para a Copa do Mundo de 2018.

Autor do gol que deu o título inédito da Eurocopa à seleção portuguesa, na vitória de 1 a 0 sobre a França no ano passado, o atacante Éder ficou de fora da lista de convocados. Quem também participou da campanha vitoriosa em 2016 e não foi chamado pelo treinador nesta quinta foi o meia Renato Sanches. O jogador acabou sendo descartado porque vai jogar a Eurocopa Sub-21, que vai ser realizada na Polônia, também em junho.

Na coletiva de imprensa após o anúncio da lista, o técnico Fernando Santos disse que era preciso "tomar decisões". Ele disse que explicou pessoalmente aos jogadores que ficaram de fora, e que fizeram parte da equipe nacional recentemente, os motivos pelos quais não foram convocados.

Contra o Chipre, o time liderado por Cristiano Ronaldo entra em campo no dia 3 de junho, em Estoril. Seis dias depois, a equipe enfrenta a Letônia fora de casa, pela sexta rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Na Copa das Confederações, Portugal estreia contra o México pelo Grupo A, na Arena Kazan, no dia 18 de junho.

Confira os convocados de Portugal para a Copa das Confederações:

Goleiros - Rui Patricio (Sporting), Beto (Sporting) e Jose Sá (Porto).

Defensores - Bruno Alves (Cagliari), Cedric Soares (Southampton), Eliseu

(Benfica), Nelson Semedo (Benfica), José Fonte (West Ham), Luis Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Meio-campistas - Adrien Silva (Sporting), André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), João Mario (Inter de Milão), João Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica) e William Carvalho (Sporting).

Atacantes - André Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Ricardo Quaresma (Besiktas) e Nani (Valencia).