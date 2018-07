Herói da vitória, Lucca se emociona: 'Não sei o que estou sentindo'

O Corinthians ficou longe de exibir o futebol vistoso das últimas rodadas e ia decepcionando o torcedor com um empate diante do Coritiba em pleno Itaquerão, no último sábado. Aos 42 minutos do segundo tempo, no entanto, brilhou a estrela do atacante Lucca, que marcou o gol que garantiu o 2 a 1 e deixou o clube paulista ainda mais perto do sexto título do Campeonato Brasileiro.

O gol levou à loucura as arquibancadas lotadas do Itaquerão, mas também emocionou seu autor. "Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Estou muito feliz. A ficha está caindo ainda. Quero ver minha família, que tem méritos por isso. Minha esposa e minha filha que está para nascer", declarou Lucca.

O atacante chegou ao Corinthians na reta final do Brasileirão, mas já escreveu seu nome no iminente título. Marcou o terceiro gol da importantíssima vitória por 3 a 0 sobre o vice-líder Atlético-MG e, agora, fez aquele que pode ser o gol do título, caso o próprio Atlético-MG não vença neste domingo.

Com um sucesso tão repentino, o jogador só pensa em aproveitar e renovar o contrato, que vai só até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. "Foi tudo muito rápido. Estou tentando aproveitar da melhor maneira possível. Estou muito feliz e quero aproveitar aqui no Corinthians. Ficar por muito tempo, renovar meu contrato e vou trabalhar para isso", comentou.