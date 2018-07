Herói da vitória do Brasil, Neymar divide mérito com todo grupo

Neymar, autor do gol que garantiu a vitória brasileira, mostrou humildade no final da partida. "Acho que dentro da partida é o que todo mundo quer, um ajudar o outro. Seleção não é só de um jogador ou de um nome. São 11 mais um grupo. Isso que ajuda vencer, não importa quem faça o gol", disse o melhor jogador do Brasil na vitória sobre a Colômbia.

O camisa 10 e novo capitão da seleção também explicou o reencontro com o lateral Zúñiga, que o tirou da Copa do Mundo com uma joelhada nas costas que causou fratura na vértebra. "O Zuñiga me chamou ali, pediu desculpas. A Colômbia sempre bate bastante, mas eu tenho de tomar cuidado", revelou o atacante, que também comentou a nova fase como capitão. "É uma coisa nova pra mim. Uma responsabilidade grande. Estou muito feliz pela confiança do treinador. Eu não sou o único porque uso a braçadeira. Todos podem falar. Isso faz um grupo campeão".

Os outros jogadores da seleção festejaram o início do trabalho do técnico Dunga com o pé direito. Todos ressaltaram a injeção de ânimo que o treinador deu no grupo, que vinha abalado após duras derrotas. O zagueiro Miranda, uma das novidades, gostou da apresentação da seleção. "Foi bom conseguir jogar bem contra uma seleção forte. Isso faz que exija bastante, foi começo com pé direito", afirmou.

Para o volante Elias, valeu a vitória. "O objetivo principal era vencer. Está de bom tamanho. Nosso objetivo era vitória, começar bem e felizmente aconteceu. Agora nossa torcida tem de ter paciência, é início de trabalho, mas começamos com o pé direito", disse o corintiano. "Para mim, foi uma oportunidade a mais para ser aproveitada".