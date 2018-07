Herói da vitória do Corinthians, Guilherme ganha elogios de Tite

Guilherme caiu nas graças de Tite não apenas pelo gol que garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Santa Fe, quarta-feira, no Itaquerão, pela 2ª rodada da Copa Libertadores. O atacante foi bastante elogiado pelo treinador por ter participado mais das jogadas de ataque da equipe do que nas partidas anteriores. "Nos últimos quatro jogos ele teve oportunidade de gol. Mas agora participou mais do jogo, fez dois desarmes no primeiro tempo", elogiou Tite.

Em tom de brincadeira, o treinador afirmou ainda que vai pagar um churrasco ao atacante pelo gol marcado. "No outro jogo ele errou o cabeceio. Peguei ele no treinamento e falei para ele treinar cabeceio. E aí aconteceu." Além de destacar a atuação de Guilherme, o treinador também elogiou o jogo coletivo do Corinthians contra o adversário tido como o mais difícil do Grupo 8 da Libertadores. "Faltaram finalização e domínio mais precisos, mas foi um jogo muito difícil, contra uma equipe que foi campeã sul-americana com um grau de competitividade muito alto. Foi um jogo de muito contato", disse.

Com o triunfo sobre o Santa Fe, o Corinthians chegou a nove jogos oficiais de invencibilidade na temporada. No domingo, a equipe enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.