Herói da vitória do Inter, Moledo comemora liderança do grupo na Libertadores

Herói da vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Alianza Lima, que garantiu a primeira colocação do Grupo A da Copa Libertadores ao clube gaúcho, o zagueiro Rodrigo Moledo comemorou o gol marcado e ressaltou a dificuldade imposta pelo adversário.

"Eles dificultaram muito, fizeram a gente brigar por esses pontos, mas graças a Deus conseguimos marcar o gol no final. Tivemos de lutar até o fim para conquistar essa vitória fora de casa", disse o zagueiro.

O Inter já entrou em campo classificado, mas ainda brigava para confirmar a primeira colocação do Grupo A. Com a vitória, chegou aos 13 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado River Plate. Assim, pode até perder a última partida, justamente contra os argentinos, que permanecerá na liderança.

A pontuação do Inter é a segunda melhor de toda a Libertadores, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 100% de aproveitamento, com 15. O Cerro Porteño, com 12 pontos e um jogo a menos, também tem 100% e pode se igual ao time mineiro se vencer o Zamora, da Venezuela, nessa quinta-feira.

TORCIDA POR GUERRERO

A torcida local tinha um interesse a mais na partida, já que era a chance de ver de perto o atacante Paolo Guerrero, ídolo peruano e torcedor declarado do próprio Alianza.

No entanto, o atacante do Inter fez muito pouco. Bem marcado no primeiro tempo, deixou o jogo no intervalo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. E foi justamente o seu substituto, Rafael Sóbis, que cobrou o escanteio na cabeça de Moledo no lance do gol do jogo.