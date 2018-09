Herói da vitória, Marrony espera 'recomeço' do Vasco no Brasileiro

Marrony se transformou no herói do Vasco nesta segunda-feira ao marcar o gol da vitória para cima do Bahia por 2 a 1, em São Januário, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado quebrou uma série negativa de cinco tropeços seguidos - quatro derrotas e um empate - sob o comando de Alberto Valentim e foi bastante celebrado pelo jogador.

"Fico feliz pelo gol, pelo momento. Digo 'obrigado' ao professor. Fui feliz com o gol e isso que importa. Estamos sempre tentando evoluir. O Alberto Valentim chegou com um projeto novo e estamos buscando nos adaptar. Que o jogo de hoje (segunda) seja um recomeço para o Vasco na competição", comentou.

De fato, a vitória foi essencial para o Vasco no Brasileirão. O time carioca deixou a zona de rebaixamento e terminou a rodada na 16.ª colocação, com os mesmos 28 pontos da Chapecoense, mas com melhor saldo de gols: -8 a -11. Vale lembrar que o time carioca ainda tem um jogo a fazer.

Agora, o Vasco tem mais dois jogos pela frente fora de casa. Quinta-feira, vai enfrentar o Santos, no Pacaembu, em jogo atrasado da terceira rodada. Depois, terá um duelo contra o rebaixamento. O adversário da vez será o lanterna Paraná, em jogo marcado para segunda-feira, às 20h, no estádio Durival de Britto.