Herói de 2010, Iniesta pede desculpa à torcida espanhola

"Olá a todos. Há poucas coisas que eu possa vos dizer nesses momentos. A decepção por voltar tão cedo para casa é muito grande. Acreditávamos muito em poder fazer um bom Mundial e não foi assim", disse Iniesta, que foi o herói espanhol da final contra a Holanda, há quatro anos, na África do Sul, ao marcar o único gol do jogo na prorrogação. "Peço desculpas e asseguro que trabalharemos para voltar a colocar a seleção onde se merece. Um abraço a todos", encerrou o meio-campista.

Na última segunda-feira, o técnico Vicente Del Bosque, ainda com futuro indefinido na seleção espanhola, considerou que não se deve deixar de lado o papel dos veteranos, como Iniesta, na renovação do time, que nesta Copa atuou com praticamente a mesma formação do último Mundial. "Essa geração de jogadores fez escola por seus triunfos e comportamento. Temos de perder com a cabeça erguida", ressaltou.

A Espanha encerrou a participação na Copa do Mundo em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Holanda e Chile, com apenas 3 pontos, depois de ter sido derrotado por holandeses e chilenos nas duas primeiras rodadas da competição.